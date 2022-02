Kurios: Albin Ouschan wird auf Malediven geehrt

Das gibt’s auch nicht alle Tage! Zuerst krallte sich Billard-Star Albin Ouschan bei der Premier League of Pool in Milton Keynes (Eng) in einem packenden Finale gegen Joshua Filler (D) den Titel! Dabei war der 31-Jährige schon 0:4 zurückgelegen. „Als ich ihn in den ersten vier Racks gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass ich nur Zuschauer sein werde“, so Albin. Der dann einen Fehler ausnützte, die Aufholjagd startete – und auf 4:4 stellte.