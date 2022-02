Laptop-Initiative an Schulen wird ausgeweitet

Bei der Umsetzung habe sich aber ein Problem vor allem an Sonderschulen gezeigt, heißt es in den Erläuterungen zum Gesetz. Dort gibt es auch Mehrstufenklassen, in denen jüngere und ältere Kinder gemeinsam unterrichtet werden - mit der Einschränkung der Bezieher auf die fünfte Schulstufe würden ältere Kinder in der gleichen Klasse keine Geräte bekommen. Daher soll die Initiative auch auf diese älteren Schüler in einer Mehrstufenklasse ausgeweitet werden - gerechnet wird mit rund 2700 zusätzlichen Geräten und Mehrkosten von 750.000 Euro.