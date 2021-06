Laptop- und Tabletklassen als „die größte Reform“

Um die dringend notwendige Digitalisierung voranzutreiben, werden - wie berichtet - ab dem Schuljahr 2021/22 Notebooks und Tablets an rund 150.000 Schüler der fünften (und im ersten Jahr auch sechsten) Schulstufe stark verbilligt oder sogar gratis weitergegeben. Damit werde in diesem Bereich die größte Reform umgesetzt, die es seit Einführung des Schulbuchs gegeben hat, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz hervorstrichen.