135 neue Lehrer-Planstellen durch Laptop-Klassen

NEOS für verpflichtende Fortbildung

Für die NEOS ist die Teilnahmequote der Lehrerinnen und Lehrer an den Fortbildungen zu gering. „Das ist ein Problem, denn gerade die Coronapandemie hat gezeigt, wie notwendig ein Digitalisierungsschub an unseren Schulen ist“, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Aussendung. Daher sollten die Lehrkräfte zur Fortbildung verpflichtet werden können.