Killer wurde wegen Bedrohung der Ex angezeigt

Nun wurde bekannt: Der Ungar war zwar gerichtlich unbescholten – der Täter war gegenüber sein Ex schon vorher durchwegs aggressiv. So zeigte ihn die tote Jenny Z. im vergangenen Jahr wegen gefährlicher Drohung an. Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigt dies auf „Krone“-Nachfrage. Die Polizei wiederum sagt, dass kein Betretungs- oder Kontaktverbot ausgesprochen war.