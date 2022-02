Mavi Phoenix: „Nichts ist in Stein gemeißelt“

Deine Transition hast du in einem Statement als „lebensrettend“ bezeichnet. Das hört man dem Album in positiver Art und Weise sehr gut an. Es ist schwungvoll und lebensbejahend.

Deshalb heißt es „Marlon“. Ich war immer jemand, der gerne gelebt hat und deshalb hat es mich auch wie ein Zug getroffen, als ich realisierte, dass etwas Gröberes nicht passt. Wenn alles keinen Sinn mehr macht oder man glaubt, es geht nichts weiter, ist das hart zu verarbeiten. Umso schöner ist es, wenn man sich selbst nicht aufgibt und sich überlegt, was man vom Leben will. Bei mir war es, ein Mann zu sein. Es geht, also habe ich es gemacht. Man muss immer darauf schauen, was einem guttut und darf keine Angst davor haben, dass andere das blöd finden. Das wird nämlich höchstwahrscheinlich immer irgendwo so sein.