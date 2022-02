ÖSV-Newcomerin lässt Vizeweltmeisterin hinter sich

Nachdem das erste Training für die zwei Europacupabfahrten in Crans Montana (Sz) aufgrund schlechter Pistenverhältnisse von Donnerstag auf Freitag verlegt werden musste, zeigten die ÖSV-Damen dort dann umso mehr auf: Gleich sieben schafften es in die Top-11. Besonders bemerkenswert die Leistung einer 21-jährige Vorarlbergerin, die in dieser Saison bereits mehrfach für Aufsehen gesorgt hatte.