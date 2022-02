ÖSV-Trio startet in Showdown um die Weltcuptickets

Eines steht vor den zwei Europacup-Abfahrten der Damen am Wochenende in Crans Montana (Sz) fest: Der Gesamtsieg in der Disziplinenwertung ist der Schweizerin Juliana Suter kaum mehr zu nehmen. Unglaubliche 505 von 600 möglichen Punkten hat die 23-Jährige bisher geholt und damit ihr Fixticket für die nächste Weltcupsaison so gut wie in der Tasche.