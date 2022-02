Drei Frauen mit dem besonderen „Helfer-Gen“

Mitgliedsgemeinden suchen Helfer

Pinkafeld und Rudersdorf werden demnächst die Nachbarschaftshilfe ebenfalls anbieten. In Pinkafeld gab es bereits eine Info-Veranstaltung. In Rudersdorf findet diese am 22. Februar um 17 Uhr und am 24. Februar um 18 Uhr im Kultursaal statt.