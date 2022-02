Brunner beim britischen Polit-Shootingstar

„Sind einig, dass Klimaschutz eines der Zukunftsthemen ist“

Es war dies abgesehen von EU-Pflichtterminen die erste große Auslandsreise des Finanzministers. Gegangen ist es im halbstündigen Gespräch vor allem um „Green Finance“, so Brunner: „Grüne Investitionen und die Finanzierung von klimafreundlichen Technologien sind Themen, die uns europaweit intensiv beschäftigen. Wir sind uns einig, dass Klimaschutz eines der Zukunftsthemen ist und in alle Wirtschafts-, Finanz- und Lebensbereiche eindringt.“ In London will er sich unter anderem Ratschläge holen, wie man den geplanten Green Bond der Republik - also eine Art grüne Staatsanleihe - begibt.