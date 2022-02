Ärger über „Nazi“-Schmierereien bei Geschäften

Unverständnis und Kopfschütteln in Neusiedl am See: Unbekannte haben – offenbar wahllos – bei zwei Geschäften mit den Worten „2G-Nazi“, „Coronadiktatur“ und „Galgen“ beschmierte Zettel aufgeklebt. Bei zwei weiteren Betrieben wurden die Eingangstüren beschmiert. Die Sache beschäftigt nun die Polizei.