Neue Chats bringen ÖVP immer mehr in Bredouille

Mikl-Leitner entschuldigt sich für ihre Wortwahl

Nicht strafrechtlich relevant, aber für Mikl-Leitner äußerst unangenehm dürfte jener Chat sein, in dem sie Rote als „Gsindl“ bezeichnet. Ihre Entschuldigung folgte auf dem Fuß: „Ich möchte mich ausdrücklich bei jeder und jedem Einzelnen entschuldigen, die oder der sich von dieser Nachricht aus der Vergangenheit angesprochen und beleidigt fühlt.“ Der SPÖ reicht das nicht. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Niederösterreichs Landeschef Franz Schnabl fordern in einem offenen Brief von Mikl-Leitner und Kanzler Karl Nehammer „eine ehrlich gemeinte Entschuldigung gegenüber allen in Österreich“.