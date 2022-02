„Abmontierte“ Beamtin spricht zu Wöginger-Chats

Nach dem Auftauchen neuer Chats ist ÖVP-Klubchef August Wöginger mit Postenschacher-Vorwürfen konfrontiert. Er soll mitgeholfen haben, 2017 einen Bürgermeister seiner Partei in den Chefsessel eines Finanzamts in Oberösterreich zu heben. In einer Stellungnahme betonte Wöginger, dass er den Mann „für einen qualifizierten Kandidaten für diese Position gehalten“ habe. Die damals unterlegene Bewerberin, Christa Scharf, sieht das ganz anders: „Fachlich hat der keine Idee.“