„Gsindl“-Chat lässt Polit-Harmonie in NÖ bröckeln

„So sollte man weder miteinander noch übereinander reden“, streute Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner noch am Tag des Bekanntwerdens der Chats aus dem Jahr 2016 Asche auf ihr Haupt. Sie könne zwar nicht überprüfen, ob die Nachrichten so formuliert waren, will aber den „rauen Ton“ in der damaligen Bundesregierung auch nicht beschönigen.