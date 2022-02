Und wieder geht es um Netzwerke und Postenschacher

Umfassende Hinweise auf Postenschacher

Auch die „Krone“ hat Einblicke in die bemerkenswerten Kommunikationsverläufe. In den Unterlagen finden sich umfassende Hinweise auf Postenschacher - eine Höchstrichterin ist daraufhin schon zurückgetreten. In den neu veröffentlichten Chats taucht auch der Name Wolfgang Sobotka auf. Der heutige Nationalratspräsident war damals Innenminister - auch hier geht es um Günstlingswirtschaft und Postenbesetzung. Ob die WKStA in diesen Tausenden Seiten auch strafrechtlich Relevantes entdeckt, ist ungewiss. Zur politischen Aufarbeitung im U-Ausschuss werden sie definitiv eine Rolle spielen.