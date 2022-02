Wem Thomas Schmids Handy zum Verhängnis wurde

Ex-Shootingstar Kurz musste gehen

So ermittelt die Justiz etwa in der ÖVP-Korruptionsaffäre gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und mehrere seiner Vertrauten wegen Verdacht auf Untreue und Bestechung. Kurz und die Seinen zogen nach langem Hin und Her die Konsequenzen, Anfang Dezember 2021 räumte der einstige, türkise Shootingstar Kurz das Feld. Auch der Großteil seiner Vertrauten musste gehen.