Neos suchen frische Ideen für die Gemeinden

Zugleich wurden zehn Gemeinden besonders in den Fokus gerückt: Breitenbrunn, Neusiedl am See, Eisenstadt, Rust, Wimpassing, Oberwart, Oberpullendorf, Mattersburg, Pinkafeld und Stegersbach. Hier können Projekte sogar auf einer Ideenkarte eingetragen werden. Die Auswahl hängt auch damit zusammen, dass die Neos dort bereits Unterstützer vor Ort haben. „Im Frühjahr machen wir uns mit den Ideengebern auch an die Umsetzung und werden gemeinsam Konzepte erarbeiten“, kündigt Pibernik an.