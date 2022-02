Parteien, Posten und Geheimabsprachen

2. Geändert haben ÖVP und SPÖ das nicht aufgrund von urplötzlich mehr Demokratiebewusstsein – die Wähler haben das Recht zu erfahren, was die von ihnen gewählten Parteien in den nächsten Jahren vorhaben –, sondern weil immer irgendwer die einander zugesagte Vertraulichkeit nicht einhielt. Das war unangenehm, also wird seitdem das schriftliche Abkommen zwischen den Parteien einer Koalition frei zugänglich gemacht, und meistens sogar in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.