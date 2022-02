Auch SPÖ-„Sideletter“? Leichtfried sehr wortkarg

Leichtfried: „Grünen haben sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren“

In der aktuellen „Sideletter“-Diskussion kritisierte Leichtfried ÖVP und Grüne scharf. „Wir haben eine Regierung, in der es eigentlich an allen Ecken und Enden kracht. Die ÖVP glaubt nich immer, dass ihr die Republik gehört“, befand der stellvertretende SPÖ-Klubchef. Vor allem die Grünen hätten als „selbsternannte Sauberkeitspartei“ schon sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren. „Ein Deal, wo Posten gegen Pensionen für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ist sehr schlecht“, spielte Leichtfired auf die ausverhandelte Abschafung der Hacklerregelung zwischen ÖVP und Grünen an.