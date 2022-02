„Gegen das Bedienen von gezüchteten Ressentiments“

Ein Nullum. Selten gehörtes Wort. Werner Kogler, Chef der Grünen, gebrauchte es neulich in Zusammenhang mit dem heftig kritisierten Sideletter. Nullum steht für nichts. Also egal. Bezogen war es auf einen Passus um ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Dieses, so Kogler, hätte der VfGH ohnehin aufgehoben. Die Empörung vor allem bei der grünen Basis war dennoch groß.