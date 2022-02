Grüne: Deals weiter gültig, Kurz als „Belastung“

In puncto Klimaschutz ging die Grüne indes gegen die Roten in die Offensive, Anlass dafür war die Wiener Lobau-Debatte: „Die Sozialdemokratie steht ein zweites Mal ganz eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Das tat sie schon einmal beim Atomkraftwerk in Zwentendorf.“ Und mehr noch: Der SPÖ, so Maurer, seien „Beton und die Straße näher als die Ziele unserer Jugend“. Wäre Klimapolitik also in einer Koalition mit den Roten gar nicht leichter als mit Türkis? Maurer: „Die Aktionen des Wiener Bürgermeisters weisen derzeit nicht darauf hin.“