Alko-Unfälle mit Lkw: Wenn auch der Fahrer „tankt“

„Angetrunkener Ukrainer verursachte Lkw-Unfall“, titelte die „Krone“ auf krone.at am Samstag vor einer Woche. Auf der Brennerautobahn hatte am Freitag davor um 17 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Sattelschlepper mehrere Leiteinrichtungen durchbrochen. Die Zugmaschine landete schließlich in der Böschung. Der Ukrainer wurde erheblich verletzt.