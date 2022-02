Corona: Die Normalität ist zum Greifen nah

Herbst bleibt Hochsaison für das Virus

Auf jeden Fall, so die Fachleute, müsse man auf den Herbst achten. Hochsaison für das Virus. In Wien sieht man die Situation in den Spitälern noch nicht entspannt. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist man zurückhaltender. So bleibt die 2G-Regel in der Gastro.