So sehen die Corona-Regeln jetzt im Ausland aus

Dänemark streicht Regeln komplett

Den zunächst durchaus überraschenden Öffnungsreigen begann jedoch Dänemark. So hat die Regierung dort seit Dienstag alle Corona-Beschränkungen aufgehoben - und das mitten in die Infektionswelle hinein. Damit fallen also Masken, Quarantäne und Abstand weg. Während das für viele Feierstimmung bedeutet, ist dies jedoch nicht bei allen so: Die Kindergärten im Land stehen kurz vor dem Kollaps und auch bei Taxifahrern und Öffentlichen Verkehrsbetrieben mehrt sich die Skepsis, wie sich der Schritt auf den Betrieb auswirken wird.