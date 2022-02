Omikron: Zwei Drittel der Österreicher schon immun

Nur noch sieben Prozent ohne Immunschutz

Was die Modellrechnung ebenfalls zeigt: Aktuell gibt es nur noch sieben Prozent der Bevölkerung, die keinerlei Immunschutz gegen das Coronavirus aufgebaut haben. Der Rest habe - sei es durch eine Impfung oder eine vergangene Infektion - in irgendeiner Form „Immunkompetenz“ aufgebaut, sagte Popper. „Das ist der Grund, warum die Krankenhauszahlen im Moment so niedrig sind“, betonte der Modellrechner des Unternehmens dwh, einem Spin-off der Technischen Universität (TU) Wien.