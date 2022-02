Wien: Stellt sich Ludwig weiter gegen Lockerungen?

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) berät sich derzeit mit seinem Expertenteam, um die weitere Vorgehensweise in Sachen Corona-Regeln zu diskutieren. Ob er sich weiter gegen Lockerungen sträubt, ist noch offen. Kritik am jüngsten Vorgehen des Bundes (Sperrstundenverlängerung, 2G-Ende im Handel etc.) hat er bereits geäußert. Die Öffentlichkeit wird ab 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen informiert.