Neun Tage, sechs Spiele! Steindorf am Zahnfleisch

Einen Marathon hat Steindorf vor sich.Weil elf Cracks Corona hatten, stehen bis 10. Feber sechs Spiele an: vrei Nachträge und zwei reguläre Partien. Die erste davon verlor man am Mittwoch in Althofen knapp 4:5, am Samstag gibt‘s erneut in Althofen die Chance zur Revanche.