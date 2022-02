Startschuss für neues Impfzentrum in Klagenfurt

Wie in allen Zentren stehen auch in diesem Stühle und Notliegen für die Viertelstunde nach der Impfung bereit. Das Zentrum ist zweistöckig, derzeit ist nur das Parterre geöffnet. Die Kapazität kann also auf zehn Straßen erhöht werden. Die Impfgelegenheit in den City Arkaden wurde bereits geschlossen. Das Alpen-Adria-Zentrum bleibt offen (Mo-So, 8-18 Uhr).