Impfzentrum in Klagenfurt geht in Betrieb

Ab Montag gehen sechs barrierefreie Impfstraßen im früheren Tedi-Gebäude am Alten Platz 12 in Betrieb. An drei Wochentagen kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Vakzine von BionTech und von Moderna. Für den Impfstoff Novavax kann man sich vormerken lassen.