Michael Lindner löst Gerstorfer als SPÖ-Chefin ab

Michael Lindner ist immer da, wenn in der SPÖ Not am Mann ist: Im Dezember 2020 sprang der bald 39-Jährige nach dem Rückzug von Christian Makor spontan als Klubchef ein. Jetzt übernimmt er - schneller als geplant - die Parteiführung. „Wenn die Sozialdemokratie mich braucht, dann stehe ich bereit“, kommentierte er am Dienstag seine bevorstehende Beförderung - ohne wohlgemerkt der für Abend anberaumten Präsidiumssitzung vorgreifen zu wollen.