Sideletter: Kurz informierte Kanzler Nehammer

Spitze ist gelassen, an Basis rumort es

Die geheimen Sideletter haben die Grünen ordentlich in die Bredouille gebracht. Die Parteispitze ist zwar gelassen, doch an der Basis rumort es. Allerdings noch nicht genug für einen Aufstand. Denn Vizekanzler Werner Kogler hat bei den Seinen durch die Demontage von Sebastian Kurz einen riesigen Stein im Brett.