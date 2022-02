Postenabsprachen, um Zerschlagung zu verhindern

„Selbst in der ORF-Geschichte ungewöhnlich“

Neben den türkis-blauen Absprachen zum ORF tauchten auch solche der türkis-grünen Regierung auf. Darin werden die ORF-Direktoriumsposten im Verhältnis drei ÖVP - inklusive Generaldirektor - versus zwei Grüne aufgeteilt. Wrabetz sei laut „Salzburger Nachrichten“ zwar bewusst gewesen, dass es Abmachungen gegeben hatte, „aber ich bin erstaunt, dass das so detailliert geregelt war. Das ist selbst in der ORF-Geschichte ungewöhnlich.“ Man müsse nun daraus lernen und etwa darüber nachdenken, den Stiftungsrat pluralistischer aufzustellen.