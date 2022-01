Länder-Grüne: „Nichts Unanständiges passiert“

„Die Inhalte haben wir gekannt“

„Auch wenn der so genannte ,Sideletter‘ nicht öffentlich war, die Inhalte haben wir Grüne gekannt und zum Beispiel im Erweiterten Bundesvorstand diskutiert“, sagte die steirische Grüne Landessprecherin Sandra Krautwaschl. „Wie am Wochenende ja auch der ehemalige ÖVP-Chef Mitterlehner bestätigt hat, gibt es vermutlich keine Koalitionsregierung in Österreich in den letzten Jahrzehnten, die ihre geplante Arbeitsweise nicht auch festgeschrieben hat.“