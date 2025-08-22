Mord an Frau in Leoben: Partner geständig

Der Mord an der 61-Jährigen in Leoben war bereits der dritte Frauenmord in der Steiermark in diesem Jahr. Ihre Kollegen hatten am Donnerstag Anzeige erstattet, da die Frau nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen ist. Als die Polizei an ihrer Wohnadresse Nachschau hielt, fanden die Beamten im Haus den leblosen Körper der Frau. Für sie gab es keine Rettung mehr. Laut Exekutive wies die Leiche mehrere Stichwunden auf.