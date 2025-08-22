Vorteilswelt
Motiv unklar

Mord an Frau in Leoben: Partner geständig

Steiermark
22.08.2025 08:47
In der Vordernberger Straße kam es zur abscheulichen Bluttat.
In der Vordernberger Straße kam es zur abscheulichen Bluttat.(Bild: Jürgen Fuchs)

Nach dem Mord an einer 61-Jährigen im obersteirischen Leoben zeigte sich ihr Partner bei der Einvernahme geständig. Über das Motiv herrscht allerdings weiterhin Unklarheit. 

Der Mord an der 61-Jährigen in Leoben war bereits der dritte Frauenmord in der Steiermark in diesem Jahr. Ihre Kollegen hatten am Donnerstag Anzeige erstattet, da die Frau nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen ist. Als die Polizei an ihrer Wohnadresse Nachschau hielt, fanden die Beamten im Haus den leblosen Körper der Frau. Für sie gab es keine Rettung mehr. Laut Exekutive wies die Leiche mehrere Stichwunden auf.

In diesem Haus in Leoben wurde die Leiche gefunden.  
Mordalarm in Leoben
Frau lag tot in Einfamilienhaus: Partner in Haft
21.08.2025

Geständnis abgelegt
Der 64-jährige Partner der Frau, ein Österreicher, wurde noch vor Ort festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich zur Tat grundsätzlich geständig, ein Motiv nannte er allerdings nicht. Weitere Ermittlungen laufen. Der Mann wurde Donnerstagabend jedenfalls in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Steiermark

krone.tv

