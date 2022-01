Lukas Krainer hat vorerst genug von Ägypten

Sieben Endspiele in Folge ohne Sieg! Die Unserie von Tennis-Ass Lukas Krainer geht weiter. In Kairo verlor er im Finale des mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turniers gegen Roca Batalla (Sp/5) auf Sand 2:6, 5:7. „Ich konnte das Level der letzten Tage nicht abrufen – er war zu stark“, resignierte Luki, der heute in Wien landete.