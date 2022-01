„Ich möchte mich von ganzem Herzen bei den Polizisten bedanken. Die hatten es ja in den vergangenen Monaten wirklich nicht leicht. Und sie haben ohne zu zögern meine ,Luzy‘ gerettet.“ Die Hündin war wohl auf dem Weg nach Ottakring, wo sie mit ihrem Herrl wohnt: „Wir haben die Strecke Döbling-Ottakring schon öfter genommen. Auch mit der S 45. Sie hat sich vermutlich verirrt und wollte nach Hause“, so Burger, der nach knapp drei Stunden Zittern und Bangen seine „Luzy“ wieder in die Arme schließen konnte.