Villach: So soll neues Stadtviertel aussehen

Denn das Teilstück liegt extrem günstig. Es stellt gewissermaßen die Verbindung zwischen Innenstadt und Stadtrand dar. Bürgermeister Günther Albel: „Es freut mich sehr, dass es uns in guten Verhandlungen mit den ÖBB gelungen ist, diese wertvolle Fläche zu aktivieren und dabei den wertvollen Aspekt des leistbaren Wohnens in den Mittelpunkt zu rücken.“ Derzeit befindet sich die Masterplanung in der Schlussphase.