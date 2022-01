55-Jähriger von Straßenbahn erfasst: Heli-Einsatz

Gegen 7.45 Uhr kam es auf Höhe der Simmeringer Hauptstraße 54 zu dem folgenschweren Unfall, wie es seitens der Wiener Linien gegenüber der APA hieß. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper, wurde von der Berufsrettung erstversorgt und per Hubschrauber ins Spital geflogen. Dort wurde der 55-jährige Mann in den Schockraum gebracht, erklärte Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung.