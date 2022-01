2021 brachte deutlichen Anstieg bei Geisterfahrern

Abendstunden und Sonntage am gefährlichsten

Am häufigsten gingen Meldungen - in Summe 44 - im August ein. Im Jänner während eines harten Corona-Lockdowns wurden mit 24 Geisterfahrern die wenigsten gezählt. Am meisten Falschfahrer sind jeweils an Sonntagen unterwegs gewesen, und auch 2021 fielen generell an Wochenenden mehr Geisterfahrer auf als an Werktagen. Das geringste Risiko besteht in der Früh (6 - 9 Uhr), mehrheitlich werden Lenker in den Abendstunden zu Geisterfahrern, speziell zwischen 21 und 24 Uhr. Ungewöhnlich sei eine große Häufung zwischen 14 und 15 Uhr (26 Meldungen) gewesen.