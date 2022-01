Geisterfahrer: Lenker wendete mitten auf der A2

Dem Navi blind zu vertrauen, kann gefährlich werden - das beweist ein 53-jähriger Türke aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Am späten Donnerstagabend wendete der Mann kurzerhand mitten auf der A2 bei Hartberg und fuhr am zweiten Fahrstreifen Richtung Wien weiter, weil das Gerät eine Route in die entgegengesetzte Richtung anzeigte. Ein Buslenker meldete den Geisterfahrer sogleich bei der Polizei.