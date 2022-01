Obdachloser machte es sich in Wohnhaus gemütlich

An Lagerfeuer gewärmt

Ins Haus eingebrochen sein dürfte schon vor Längerem ein Obdachloser, der vor der Kälte geflüchtet war. Um in die gute Stube zu gelangen, hatte er das Glas der Zugangstür eingeschlagen. Im Erdgeschoß machte es sich der Eindringling in einem Matratzenlager gemütlich. Reste seines Lagerfeuers fanden die Ermittler im Mistkübel.