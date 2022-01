Wut auf Adele: Fans bleiben auf Reisekosten sitzen

Am letzten Freitag hatte sich die in Tränen aufgelöste Adele mit einem Video auf Twitter und Instagram bei ihren Fans entschuldigt, dass sie ihre neue Show „Weekends With Adele“ kurzfristig absagen muss. Das schlechte Gewissen sah man Adele sofort an, als sie versuchte auf ihrem Video die richtigen Worte zu finden: „Hi, ehh, hört mal. Es tut mir so leid, aber meine Show ist nicht fertig. Wir haben absolut alles versucht, was nur möglich war, um alles zeitig zusammenzubekommen. Und um es für euch gutzumachen. Doch wir wurden regelrecht zerstört durch Lieferschwierigkeiten und Covid.“