Online in Schulen: Virtuelles Schnuppern

Die HTL Lastenstraße in Klagenfurt will Jugendliche und die Erwachsenen in der Abendschule ansprechen. Auf deren Videoportal ist ein virtueller Rundgang möglich, auf dem die Schule in 360-Grad-Optik vorgestellt wird. „Wir machen aber auch Familienführungen“, sagt Michael Archer. „Einzelne Schüler können mit den Eltern vorbeikommen.“ Marco Ventre präsentiert die Schule am 28. Jänner (14 bis 16 Uhr) sogar beim ORF-Radiotag.