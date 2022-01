Amtshaftungsklage gegen Republik im Seebad-Streit

Auch Klage gegen Gemeinde

Die jetzige Klägerin und ihr Mann wollen nun einen Schaden geltend machen, der „durch das kausale, rechtswidrige und schuldhafte Handeln“ einer Richterin als Organ des Bundes in dieser Rechtssache entstanden ist. Die Amtshaftungsklage wurde vor wenigen Tagen eingebracht. Zusätzlich hat die Seglerin auch eine Schadensersatzklage gegen die Gemeinde eingebracht. Die Auseinandersetzung geht also in die Verlängerung.