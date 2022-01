Missbrauch

Ich denke an Kardinal Christoph Schönhorn, der mit der ehemaligen Nonne Doris Reisinger über ihre schmerzhaften Erfahrungen gesprochen hat. An Waltraud Klasnic, die als Missbrauchsbeauftragte der österreichischen katholischen Kirche vielen Opfern eine Stimme gegeben und zu ihrem Recht verholfen hat. An die Caritas und die Telefonseelsorge. An die Pfarren, in denen so vielen Menschen geholfen wird. An die Ordensspitäler, die täglich Großartiges leisten. An Zigtausende engagierte Katholikinnen und Katholiken, die in diesem Land Gutes tun.