Missbrauch: Papst Benedikt „hat eindeutig gelogen“

So legte die Kanzlei Westpfahl Spilker Wast, die das Gutachten verfasst hatte, ein Protokoll vor, wonach Ratzinger - anders als von ihm behauptet - durchaus an der Sitzung im Jahr 1980 teilgenommen hatte. In dem Protokoll würden Dinge stehen, „die nur er wissen kann aus einem Gespräch mit Papst Johannes Paul II.“, betonte Schüller im ARD-„Brennpunkt“ am Donnerstagabend. „Er möchte heute nicht die Wahrheit sehen, sondern er leugnet sie und versucht, alle Verantwortung von sich zu schieben und dadurch brüskiert er die Opfer ein zweites Mal“, kritisierte der deutsche Theologe den emeritierten Papst.