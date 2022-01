Rückblick: 9,4 Millionen Euro für Kärntner Sport

Rund 180.000 aktive Athleten, 1600 Vereine, davon 40 in der Bundesliga: Kärnten ist ein Sportland - das beweist auch der neue Jahresbericht. Rund 9,4 Millionen Euro flossen voriges Jahr in den Sport - davon sechs Millionen in die Infrastruktur, eine Million in den Spitzensport. Das werde auch heuer ähnlich sein. „Wir haben eine top Infrastruktur - das zeigt sich in den Erfolgen“, betont LH Peter Kaiser, der vom Bund klare Rahmenbedingungen für die Sportausübung fordert: „Auch wenn der Schutz vor dem Virus im Vordergrund steht!“