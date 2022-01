Düsteres Jubiläum für Ilka Minor in Monte Carlo

Zurück in der Finsternis Monacos! Ilka Minor startet als Co-Pilotin von Johannes Keferböck (OÖ) in ihre zehnten Rallye Monte Carlo. Am Donnerstagabend gibt’s bei den ersten zwei Sonderprüfungen des WM-Auftaktes ein historisches Comeback: die Strecke über den Col de Turini ist zurück – bei den Rallyefahrern als „Nacht der langen Messer“ bekannt.