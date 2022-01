Sizilien hebt 2G-Pflicht für Fähren auf

Der wachsende Protest gegen die in der vergangenen Woche eingeführte 2G-Pflicht an Bord von Fähren, die Sizilien mit dem italienischen Festland verbinden, hat Wirkung gezeigt. Der Präsident der Region Sizilien, Nello Musumeci, hob am Dienstag per Verordnung die 2G-Pflicht für Fähren auf. Auch Ungeimpfte können nun mit einem negativen Corona-Test an Bord der Fähren gehen, welche die Mittelmeerinsel Sizilien mit dem Festland und mit kleineren Inseln verbinden.