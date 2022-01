Inseln protestieren gegen 2G-Pflicht für Fähren

Am Montag tritt in Italien eine 2G-Pflicht für öffentliche Verkehrsmittel in Kraft. Gegen diese Verordnung laufen nun zahlreiche Inseln Sturm. Nicht Geimpfte seien ab 10. Jänner nicht mehr in der Lage, ihre Insel zu verlassen, was verfassungswidrig sei, behaupten die betroffenen Bürgermeister. Dem Protest schloss sich auch der Stadtchef von Venedig, Luigi Brugnaro, an.